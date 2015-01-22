Штаб Ахметова будет помогать мирным жителям городов на линии огня

Об этом сегодня в ходе пресс-брифинга в ИА «Українські новини» заявила Римма Филь, координатор Штаба.

«Исходя из того, что гуманитарная ситуация в городах, которые находятся на линии фронта, приближается к катастрофической, по поручению Рината Ахметова Гуманитарный штаб открывает новое направление своей деятельности — помощь мирным жителям городов на линии огня. Цель одна - помочь людям (мирным жителям таких городов) сохранить жизнь и здоровье, - заявила Римма Филь. - Мы будем пытаться доставлять туда помощь – медикаменты и питание в случае необходимости, и делать все возможное в условиях боевых действий».

До конца января Гуманитарный штаб планирует доставить помощь в 3 города: Авдеевка, Счастье, Дебальцево.

Категории жителей, которым будет предоставляться помощь:

* Люди с I и II группой инвалидности

* Матери-одиночки с детьми до 18 лет (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет)

* Многодетные семьи (количество детей более или равно 3, возраст всех детей до 18 лет). Если в многодетной семье есть дети старше 18 лет – помощь оказывается родителям и детям моложе 18 лет с расчетом - 1 продуктовый набор на 1 члена семьи.

* Пенсионеры старше 65 лет

* Семьи, которые воспитывают детей-инвалидов

* Семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав

* Участники и инвалиды ВОВ, инвалиды получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий

* Люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные (доход ниже прожиточного минимума)

* Беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке

* Дети-сироты до 23 лет

Также помощь получат переселенцы из зоны АТО, которые оказались в этих городах.