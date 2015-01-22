Захарченко дал приказ провести по Донецку колонну украинских военнопленных (фото)

Глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко планирует сегодня провести колонну пленных украинских военнослужащих по Донецку.

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