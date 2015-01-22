Захарченко дал приказ провести по Донецку колонну украинских военнопленных (фото)

13:59, 22 января 2015
Война
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Глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко планирует сегодня провести колонну пленных украинских военнослужащих по Донецку.

REUTERS

Как сообщает один из сайтов боевиков, руководство "ДНР" планирует провести силовиков от аэропорта Донецка до места, где была обстреляна остановка общественного транспорта.

Читайте такжеБоевики привезли на обстрелянную остановку в Донецке пленного "киборга"Как сообщалось, в результате трагедии погибли 13 человек, десятки ранены. Инцидент был квалифицирован прокуратурой Донецкой области как террористический акт.

Post by Oleksiy Matsuka.

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