Боевики понесли потери: появилось видео сокрушительного удара ВСУ на Донбассе

В результате удара боевики понесли потери.

В сети появилось видео удара по позиции террористов "ДНР", нанесенного бойцами ООС на Донбассе.

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Ролик обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook. "Очередной шмаки-бум, и 200-я бригада у одного оккупанта, еще двое зашивают свои раны", — написал он.

Как отметил офицер, операция проведена в районе населенного пункта Пантелеймоновка, где боевики постоянно обстреливают украинских военных.

Как сообщалось, ранее пророссийские боевики управляемой ракетой сожгли машину ВСУ в Песках. Стреляли из оккупированного Донецка.