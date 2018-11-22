Боевики понесли потери: появилось видео сокрушительного удара ВСУ на Донбассе
21:01, 22 ноября 2018Война
411 0
В результате удара боевики понесли потери.
В сети появилось видео удара по позиции террористов "ДНР", нанесенного бойцами ООС на Донбассе.
Читайте такжеВолонтер показал видео песен и плясок оккупантов на территории Донецкого аэропорта
Ролик обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook. "Очередной шмаки-бум, и 200-я бригада у одного оккупанта, еще двое зашивают свои раны", — написал он.
Как отметил офицер, операция проведена в районе населенного пункта Пантелеймоновка, где боевики постоянно обстреливают украинских военных.
Как сообщалось, ранее пророссийские боевики управляемой ракетой сожгли машину ВСУ в Песках. Стреляли из оккупированного Донецка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter