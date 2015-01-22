Геращенко раскрыл подробности обстрела колонны Турчинова в зоне АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра Антон Геращенко.

По его словам, Турчинов ездил на передовую для того, чтобы быть в курсе реального положения дел на фронте, и провел совещание с руководством АТО и представителями Генштаба.

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"На обратном пути, его бронеавтомобиль "Кугуар" действительно попал под обстрел и осколками было пробито одно из колес, которое пришлось менять в кромешной темноте, без использования источников света, чтобы не демаскировать колонну машин. Сам Александр Турчинов и никто из группы его сопровождения не пострадал", - сообщил Геращенко.

Он также добавил, что лично видел Турчинова этой ночью в Харькове на коротком рабочем совещании, после чего он отбыл в Киев на доклад президенту.