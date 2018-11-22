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На Донбассе погиб командир разведчиков ВСУ (фото)

09:41, 22 ноября 2018
Война
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В Ивано-Франковске у погибшего осталась жена и двое маленьких сыновей / "Апостроф"

В ходе боевых действий на Донбассе погиб офицер разведки, майор Вооруженных сил Украины Виталий Кузнецов. Кузнецов был начальником разведки 8-го отдельного горно-штурмового батальона.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.  

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Кузнецов погиб в Крымском на Луганщине. Разведчик был в зоне боевых действий на Донбассе с 2014 года, ушел на фронт волонтером. "Будучи заместителем командира батальона, пережил адское Крымское в январе 2015-го", — сообщают в комментариях.

В Ивано-Франковске у погибшего осталась жена и двое маленьких сыновей.

Как сообщал УНИАН, боевики вчера 11 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил.

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Теги: #Донбасс#ВСУ