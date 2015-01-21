Боевики при поддержке российских войск провели более тысячи нападений на позиции сил АТО - посол США при ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Текущая ситуация опасна. Она опасна, потому что Россия по-прежнему продолжает подготовку и снабжение сепаратистов тяжелым вооружением и ведет войну с ними совместно в виде вопиющего нарушения Минских соглашений, украинского суверенитета и международного права", - сказала Пауэр.

Вместе с тем она подчеркнула, что "даже сейчас, когда мы проводим заседание Совета безопасности по этому вопросу, сепаратисты, которых готовили, поддерживали со стороны России ведут сейчас полномаштабное наступление на стратегически важный город Дебальцево, который под контролем Украины".

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Пауэр акцентировала внимание, что с того момента как со стороны президента Украины Петра Порошенко был в одностороннем порядке объявлен режим "тишины", после кратковременной паузы, "сепаратисты и русские, которые их поддерживают, провели более 1 тыс наступлений и нападений на позиции украинских войск".

По ее информации, начиная с 5 сентября Россия перебросила на территорию Украины минимум 100 дополнительных единиц вооружений и артиллерии для сепаратистов в дополнение к сотням видов другого военного имущества.