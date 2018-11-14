Бойцы ООС ликвидировали двух российских оккупантов на Донбассе, пятеро ранены

В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал.

За прошедшие сутки боевики осуществили 8 обстрелов, дважды - из минометов калибра 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Враг обстреливал наши оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Крымское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово», - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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«Кроме того, из минометов калибра 82 мм захватчики дважды обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Крымского», - отметили в штабе.

По данным пресс-центра, самую высокую огневую активность оккупанты проявили на Приазовье. Здесь противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи Чермалыка. В других случаях тяжелое вооружение не применялось, однако фиксировался интенсивный огонь из гранатометов различных типов.

«За текущие сутки враг осуществил один обстрел в районе Красногоровки. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено», - добавили в штабе.

По данным разведки, 13 ноября двое российских оккупантов уничтожены, еще пять захватчиков получили ранения.