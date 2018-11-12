Бойцы ООС ликвидировали двух российских оккупантов на Донбассе

Потерь среди украинских военных нет.

11 ноября ситуация в районе проведения ООС на Донбассе оставалась полностью контролируемой украинскими военными.

Оккупанты 7 раз открывали огонь по позициям бойцов, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Враг осуществлял обстрелы оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Луганское Тарамчук и Водяное.

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Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность оккупанты проявили у Новотошковского. Во время первого обстрела враг применил гранатометы, а во втором случае – вооружение боевых машин пехоты.

"Вследствие боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. По данным разведки, 11 ноября двух российских оккупантов уничтожили, еще двое - ранены", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Старого Айдара.

Ранее сообщалось, что на оккупированном Донбассе российские оккупанты, которые проводят псевдовыборы главарей и марионеток Кремля, организовали продажу продуктов на "избирательных участках".