У Путина прокомментировали "выборы" в "ЛДНР"

В Кремле говорят, что "с пониманием" относятся к проведенному "голосованию".

В Кремле не знают, будет ли президент РФ Владимир Путин поздравлять победителей фейковых выборов в оккупированных районах Донбасса, но "с пониманием" относятся к проведенному "голосованию".

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, намерен ли Путин поздравить "победителей выборов на оккупированном Донбассе".

"Мне об этом ничего не известно", - сказал Песков.

"Мы относимся с пониманием к факту проведения этих выборов. Вы знаете, что речь идет о двух республиках, которые отторгнуты Украиной и находятся в состоянии абсолютного эмбарго", - добавил он.

Читайте такжеВ сеть "слили" компромат на пиарщицу главаря "ДНР" Пушилина (фото 18+)

При этом Песков вновь заявил, что Минские соглашения якобы не выполняются украинской стороной, а "в условиях опасности возобновления силового сценария этим республикам ничего не остается, кроме как самоорганизовываться для обеспечения собственного существования, жизни и социальных обязательств перед людьми, которых бросила их страна".

Как сообщал УНИАН, в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" 11 ноября проходили так называемые "выборы" "глав республик" и "депутатов народных советов".

Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов в ОРДЛО. В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что их проведение является нарушением Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые выборы на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.