В России пригрозили Европе "тяжелыми последствиями" из-за "выборов" на Донбассе

В России заявляют, что попытки вернуть Донбасс силовым путем "закончатся весьма печально".

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что президент Украины Петр Порошенко и правительство должны начать переговоры с "законно избранными" главарями боевиков оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об сообщает ТАСС.

По его словам, это надо сделать сейчас, "пока еще не поздно", в противном случае Украина может "окончательно потерять эти территории". Он также отметил, что попытки вернуть Донбасс силовым путем "закончатся весьма печально".

При этом он добавил, что последствия "могут стать тяжелыми" и для всего европейского миропорядка.

Представитель Совета Федерации РФ назвал результаты псевдовыборов в ОРДЛО "абсолютно ожидаемыми".

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Как сообщал УНИАН, в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов».

Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов.

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» в ОРДЛО является нарушением Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.