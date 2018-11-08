В России заявили, что миссия ОБСЕ должна согласовывать с боевиками полеты беспилотников над Донбассом

28 октября БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ исчез после фиксации им российской военной техники на временно оккупированных территориях Донбасса.

В Министерстве иностранных дел РФ после обнаружения на Донбассе беспилотником Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ российского ЗРК «Оса» заявили, что миссия должна заранее согласовывать с боевиками маршруты полетов своих беспилотных летальных аппаратов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Насколько нам известно, СММ ОБСЕ уже вступила в контакт с представителями «ДНР», которые обещали оказать содействие. Надо иметь ввиду, что еще 22 октября «ЛДНР» направили в миссию ОБСЕ просьбу заранее уведомлять их о маршрутах полетов БПЛА ОБСЕ и оснащать их проблесковыми маяками», - отметила Захарова.

По ее словам, такая необходимость возникла в связи с тем, что украинские военные якобы все чаще используют «ударные беспилотники».

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Захарова заявила, что у МИД РФ вызывает недоумение совместное заявление Германии и Франции в связи с пропажей на востоке Украины беспилотника СММ ОБСЕ, в котором ответственность за исчезновение БПЛА возложена на Россию.

Захарова отметила, что авторы заявления выдвинули обвинения «без основания, не дождавшись результатов расследования».

Как сообщал УНИАН, 28 октября беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ исчез после фиксации им российской военной техники на временно оккупированных территориях Донбасса. БПЛА зафиксировал ЗРК «Оса», автоцистерну для горючего, а также колонну из 7 грузовиков на грунтовой дороге вблизи границы.

1 ноября Германия и Франция обнародовали совместное заявление, в котором возложили на РФ и контролируемых ею боевиков ответственность за сбитие беспилотника миссии ОБСЕ на Донбассе.

Кроме того, 31 октября наблюдатели СММ ОБСЕ заявили, что над оккупированной частью Луганской области был обстрелян беспилотный летательный мини-аппарат миссии. Наблюдателям удалось приземлить беспилотник невредимым.