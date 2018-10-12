В ходе учений проводится проверка готовности сил и войск к отражению возможной российской агрессии в морском направлении.

Украина проводит военные учения по обороне побережья Азовского моря.

Видео соответствующих маневров опубликовал президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

«Военные учения по обороне морского побережья Азовского моря», - отметил глава государства.

По его словам, в ходе учений проводится проверка готовности сил и войск к отражению возможной российской агрессии в морском направлении.

Как сообщал УНИАН, со второй половины апреля российские пограничники начали осматривать иностранные и украинские суда, следующие в/из украинских портов.

В Государственной пограничной службе заявляют, что Украина является заложником ситуации с 2004 года, а именно - соглашения о сотрудничестве с Россией в Азовском море и Керченском проливе, которое определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств. Таким образом, как российские, так и украинские пограничники могут осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какие-то подозрения.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для дальнейшей экспансии.

Как отмечал Порошенко, он рассчитывает на поддержку международных партнеров в усилении давления на РФ для снятия российской блокады в Азовском море.

6 сентября СНБО утвердил комплекс мер, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. Согласно решению, планируется усиление военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерной группировки ВМС Украины, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и др.

4 октября Турчинов отметил, что украинские военные готовы ответить на любую провокацию России в Азовском море и анонсировал проведение учения в акватории Азовского моря.