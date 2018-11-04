Под обстрел попал и контрольный пост пограничников.

Боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка», который расположен на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

По данным ГПСУ, в субботу, в 18.25, еще до окончания работы КПВВ «Марьинка», со стороны временно оккупированного населенного пункта Александровка, что недалеко Донецка, был открыт прицельный огонь из автоматов и пулеметов по позициям подразделений Объединенных сил.

Под обстрел попал и контрольный пост пограничников, расположенный перед КПВВ «Марьинка».

В ГПСУ отметили, что на время обстрела в зоне поражения гражданских лиц не было, никто не пострадал. Военнослужащие Госпогранслужбы и Вооруженных сил из состава Объединенных сил обеспечили надлежащий уровень безопасности.