На Донбассе ранены двое украинских военнослужащих (видео)

С начала суток боевики осуществили 11 обстрелов.

С начала суток на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook. «В течение текущих суток российские оккупационные войска 11 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил. Один раз фиксировалось применение вооружения, запрещенного Минскими договоренностями», - говорится в сообщении.

По данным штаба, противник вел прицельный огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия и наибольшую огневую активность проявлял, применяя крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Песков оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил еще и из минометов калибра 82 мм.

«Кроме того, вражеский огонь фиксировали в районах населенных пунктов Золотое, Шумы, Первомайское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Водяное и Широкино. Командиры обороняющихся подразделений предпринимали решительные меры по подавлению вражеского огня», - добавили в пресс-центре.