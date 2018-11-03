цей матеріал доступний українською

На Донбассе ранены двое украинских военнослужащих (видео)

19:10, 03 ноября 2018
Война
142 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеНа протяжении суток боевики били из гранатометов и пулеметов, обошлось без потерь

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook. «В течение текущих суток российские оккупационные войска 11 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил. Один раз фиксировалось применение вооружения, запрещенного Минскими договоренностями», - говорится в сообщении.

По данным штаба, противник вел прицельный огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия и наибольшую огневую активность проявлял, применяя крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Песков оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил еще и из минометов калибра 82 мм.

«Кроме того, вражеский огонь фиксировали в районах населенных пунктов Золотое, Шумы, Первомайское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Водяное и Широкино. Командиры обороняющихся подразделений предпринимали решительные меры по подавлению вражеского огня», - добавили в пресс-центре.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#раненые#обстрелы