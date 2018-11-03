Россия отгородилась от «ЛНР» колючим забором (фото)

Место, где сделана фотография, по словам пользователей сети, — в районе Песчановки (ниже Изварино) вдоль Каменки.

В сети опубликовали фото забора из колючей проволоки, который установила Россия, чтобы отгородиться от так называемой "ЛНР". Снимок сделан с территории оккупированной Луганщины.

Соответствующие изображение обнародовал в Twitter блогер с ником "ЛНР (Колывано-Бджолария)".

"Доказательства того, как ЛНР присоединяется к РФ. Новый забор в районе Песчановка (ниже Изварино) со стороны РФ вдоль Каменки", – подписанные снимки.

Пруфы как ЛНР присоединяется к РФ, новый забор в районе Песчановки (ниже Изварино) со стороны РФ вдоль Каменки pic.twitter.com/8Uk9jsa57a — ЛНР (Колывано-Бджолария) (@fake_LNR) November 3, 2018

Пользователи соцсетей сразу высмеяли появление забора на границе РФ и Луганской области.

В Изварино на в'езде огромная надпись pic.twitter.com/EFMwHReXeH — Anri Tina (@Anri_Tina) November 3, 2018

Шутки в соцсетях.