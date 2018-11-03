Россия отгородилась от «ЛНР» колючим забором (фото)
В сети опубликовали фото забора из колючей проволоки, который установила Россия, чтобы отгородиться от так называемой "ЛНР". Снимок сделан с территории оккупированной Луганщины.
Соответствующие изображение обнародовал в Twitter блогер с ником "ЛНР (Колывано-Бджолария)".
"Доказательства того, как ЛНР присоединяется к РФ. Новый забор в районе Песчановка (ниже Изварино) со стороны РФ вдоль Каменки", – подписанные снимки.
Пруфы как ЛНР присоединяется к РФ, новый забор в районе Песчановки (ниже Изварино) со стороны РФ вдоль Каменки pic.twitter.com/8Uk9jsa57a— ЛНР (Колывано-Бджолария) (@fake_LNR) November 3, 2018
Пользователи соцсетей сразу высмеяли появление забора на границе РФ и Луганской области.
В Изварино на в'езде огромная надпись pic.twitter.com/EFMwHReXeH— Anri Tina (@Anri_Tina) November 3, 2018
Шутки в соцсетях.
Под напряжением?— БАБЦЯ ОЛЕНКА 🇺🇦🇮🇹 (@Helen77828508) November 3, 2018