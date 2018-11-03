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Россия отгородилась от «ЛНР» колючим забором (фото)

16:07, 03 ноября 2018
Война
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В сети показали фото забора между "ЛНР" и Россией / фото twitter.com/fake_LNR

В сети опубликовали фото забора из колючей проволоки, который установила Россия, чтобы отгородиться от так называемой "ЛНР". Снимок сделан с территории оккупированной Луганщины.

Соответствующие изображение обнародовал в Twitter блогер с ником "ЛНР (Колывано-Бджолария)".

"Доказательства того, как ЛНР присоединяется к РФ. Новый забор в районе Песчановка (ниже Изварино) со стороны РФ вдоль Каменки", – подписанные снимки.

Пользователи соцсетей сразу высмеяли появление забора на границе РФ и Луганской области.

Шутки в соцсетях.

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Теги: #ЛНР#Россия на Донбассе