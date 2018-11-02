Хуг объяснил, как остановить "безумие" на Донбассе

Бывший заместитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что для прекращения страдания жителей Донбасса необходимо выполнение минских договоренностей со стороны всех подписантов.

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Хуг в эфире телеканала NewsOne подчеркнул, что ОБСЕ «каждый день» перечисляет нарушения, которые фиксируются на Донбассе.

Он подчеркнул, что в отчетах содержится «не все», однако указал на доступность этой информации.

«Если бы те, кто подписал соглашения, реагировали, если бы они выполняли обещания, ситуация бы улучшилась и люди по обе стороны не страдали бы от этого постоянного безумия», — заключил Хуг.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Александр Хуг покинул должность первого заместителя председателя СММ ОБСЕ. О том, что Хуг уходит со свого поста, стало известно еще 26 сентября.

Британец Марк Этерингтон вступил в должность заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине после завершения полномочий Хуга.