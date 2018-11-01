Преемник Хуга начал свою работу в СММ ОБСЕ на Донбассе

Британец Марк Этерингтон вступил в должность заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине вместо Хуга.

Британец Марк Этерингтон вступил в должность заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине после завершения полномочий Александра Хуга.

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter.

«Этерингтон возвращается в СММ ОБСЕ в должности заместителя председателя миссии, привнося свой богатый опыт и профессионализм на благо миссии и Украины», - говорится в сообщении.

Читайте также"Такую форму можно купить где угодно": Хуг заявил, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украины

Он уже работал в должности заместителя председателя СММ, будучи назначенным в апреле 2014 года.

Согласно информации, обнародованной на сайте ОБСЕ, Этерингтон также был руководителем международной группы в Южном Судане. От имени Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании он руководил группой в отделе стабилизации британского правительства в полевых миссиях в разных странах.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Александр Хуг покинул должность первого заместителя председателя СММ ОБСЕ. О том, что Хуг уходит со свого поста, стало известно еще 26 сентября.