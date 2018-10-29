Офицер ВСУ показал видео уничтожения позиции боевиков на Донбассе
08:57, 29 октября 2018Война
1633 0
На кадрах видно, что снаряды на места дислокации боевиков были сброшены с беспилотников.
В результате мощного ответа ВСУ были убиты трое оккупантов / скриншот
В сети показали видео уничтожения позиций боевиков на Донбассе. В результате мощного ответа ВСУ были убиты трое оккупантов.
Читайте такжеСтало известно имя убитого ночью вражеским снайпером украинского военного
Запись опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.
"Шмаки-бум – это всегда красиво, особенно когда еще трое колорадов вступают в ряды бригады-200. Все будет Украина и победа за нами", - написал он.
На кадрах видно, что снаряды на места дислокации боевиков были сброшены с беспилотников.
Уничтожение террористов на Донбассе
Как сообщал УНИАН, за сутки боевики 19 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, есть раненый.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter