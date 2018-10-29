Офицер ВСУ показал видео уничтожения позиции боевиков на Донбассе

На кадрах видно, что снаряды на места дислокации боевиков были сброшены с беспилотников.

В сети показали видео уничтожения позиций боевиков на Донбассе. В результате мощного ответа ВСУ были убиты трое оккупантов.

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Запись опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Шмаки-бум – это всегда красиво, особенно когда еще трое колорадов вступают в ряды бригады-200. Все будет Украина и победа за нами", - написал он.

На кадрах видно, что снаряды на места дислокации боевиков были сброшены с беспилотников.

Как сообщал УНИАН, за сутки боевики 19 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, есть раненый.