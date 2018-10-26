Геращенко назвала «нелепым и неудачным» заявление Хуга об отсутствии доказательств российского присутствия на Донбассе

Первый вице-спикер украинского парламента обратилась к Хугу с острыми вопросами относительно работы СММ ОБСЕ.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко считает «нелепым и неудачным» заявление первого заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга о возможности покупки российской военной формы на рынке.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, комментируя высказывания Хуга о том, что мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела доказательств российского вмешательства на востоке Украины.

«Относительно заявления представителя ОБСЕ Александра Хуга, что, мол, российскую военную форму можно купить на рынке. Мне искренне жаль, что миссия Александра Хуга на посту заместителя председателя СММ ОБСЕ завершается таким очевидно ущербным и неудачным заявлением. Надеюсь, это просто неудачно сформулированная им фраза, а не позиция».

При этом Геращенко напомнила, что именно СММ ОБСЕ еженедельно фиксирует на Донбассе и отражает в своих официальных отчетах новейшую российскую радиолокационную и другую технику, танки, другое оружие.

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«Российскую. Новую. Не советскую. Такую не купишь на рынке и не перерисуешь вместо звездочки российский флаг», - написала она.

«Поэтому пользуясь случаем хочу поблагодарить тех смелых и честных представителей СММ ОБСЕ, которые есть в миссии, и которые не слепоглухонемые, а все видят, фиксируют и честно пишут об этом в своих рапортах», - отметила Геращенко.

«Также хочу отметить, что украинская сторона все эти годы прилагала немало усилий, чтобы процент россиян в наблюдательной миссии уменьшился. Сегодня их меньше - и наблюдатели сразу начали видеть российскую военную технику», - отметила она.

При этом Геращенко обратилась к Хугу с вопросами: «Почему СММ ОБСЕ так и не допустили к месту падения МН17, к месту криминальных разборок и убийства Захарченко, зато там работали российские ФСБшники и следком РФ? Почему по этому поводу нет заявлений?».

Также политик спрашивает у первого заместителя руководителя СММ ОБСЕ, «почему нет заявлений о выявленных противопехотных минах с российской маркировкой?»

«Маркировку тоже нарисовали партизаны? Кстати, на этих минах подорвались, в том числе и патрули СММ. Где заявления о фактах сексуальных домогательств к женщине - гражданскому наблюдателю? Боевики так и не назвали имя негодяя, который тянул ее из машины, и не провели расследование», - добавила Геращенко.

По ее словам, эти вопросы украинская сторона ставит регулярно в Минске.

«Будем это делать и дальше, и ждать и требовать от ОБСЕ тщательного, беспристрастного и честного выполнения наблюдательной миссии, без заигрываний с РФ», - подытожила первый вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Хуг, который в этом месяце покидает свой пост, заявил, что наблюдатели не увидели доказательств российского вмешательства на востоке Украины.

«Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств (российского вмешательства - УНИАН). Впрочем, мы видели конвои, которые выезжают и въезжают в Украину по грунтовым дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы», - сказал он.

Хуг также добавил, что наблюдатели миссии видели людей с опознавательными знаками армии Российской Федерации, но, по его словам, «такую униформу можно купить где угодно».