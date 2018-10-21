На Донетчине открыли обновленный блокпост (фото)

Блокпост в Бахмуте укреплен защитными сооружениями, на нем обустроены удобные места для ожидания граждан и проживания полицейских.

В воскресенье, 21 октября, в Бахмуте Донецкой области заработал обновленный блокпост, обеспечен современными техническими средствами.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Блокпост расположен на трассе Киев-Харьков-Должанский на выезде из Бахмута. Ежедневно через него проходит около тысячи человек и 300 автомобилей. На стоп-контроле круглосуточно несут службу работники Бахмутского отдела полиции и полицейские из Ривненской области", - говорится в сообщении.

Блокпост укреплен защитными сооружениями, на нем обустроены удобные места для ожидания граждан и проживания полицейских.

На оснащение полиции поступили также технические новинки - специальные приборы с камерами и функцией ночного видения для обследования транспортных средств в труднодоступных местах.

Командующий Объединенными силами Сергей Наев отметил, что в настоящее время полицейские имеют все условия и полномочия для того, чтобы качественно выполнять задачи на блокпостах.

"Переоборудование блокпостов направлено на улучшение предоставления гражданам полицейских услуг и не допустить каких-либо нарушений закона. Сегодня мы служим и защищаем бок о бок и вместе победим", - подчеркнул он.