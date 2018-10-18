Боевики стянули в район Луганска "Грады" и гаубицы

Тяжелое вооружение зафиксировано неподалеку Хрустального и Мирного.

Наблюдатели Специальной миссии ОБСЕ заявляют, что зафиксировали реактивные системы залпового огня «Град» и самоходные гаубицы на оккупированном Россией Донбассе.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 16 октября до 19:30 17 октября, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

«В неподконтрольном правительству районе наблюдатели видели 10 неподвижных реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21«Град», 122 мм) вблизи населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска), размещенных там с нарушением линий отвода», - говорится в отчете.

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«17 октября, по соответствующим линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе члены патруля СММ зафиксировали 8 самоходных гаубиц (2С1), стоявших в боевом положении на полигоне вблизи населенного пункта Мирное (28 км юго-западнее Луганская)», - заявили наблюдатели.

«Наблюдатели еще раз посетили постоянное место хранения (отведенного) тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Луганской области и отметили, что там и дальше не хватает 4 реактивных систем залпового огня (БМ-21), 3 самоходных гаубиц (2С1) и 6 буксируемых гаубиц (п пяти Д-30 и одной 2А65 «Мста-Б», 152 мм)», - отмечается в отчете.

Как сообщал УНИАН, ОБСЕ зафиксировала на оккупированном Донбассе скопление танков, минометов и гаубиц.