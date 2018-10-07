На Донбассе боевики 25 раз обстреляли силы ООС, двое военных ранены

Противник вел прицельный огонь из ствольной артиллерии, минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На протяжении минувших суток российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг 6 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Майское, Шумы, Невельське, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутове, Водяное, Лебединское и Широкино.

Позиции Объединенных сил в районе Лебединского оккупанты обстреливали из артиллерии калибра 122 мм и минометов 82-го калибра. Также огневого воздействия из минометов калибра 82 мм подверглись опорные пункты украинских войск вблизи Луганского, Шумов и Гнутового.

Защитники Майского были обстреляны из минометов 120-го калибра. По защитникам Крымского, Луганского и Гнутового также велся огонь из вооружения боевых машин пехоты.

Кроме того, в минувшие сутки утром с территории оккупированного населенного пункта Заиченко артиллерией калибра 122 мм был обстрелян участок местности в районе села Водяное на Приазовье.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, в течение суток четыре оккупанта уничтожены и восемь ранены.

От начала суток враг обстрелял позиции Объединенных сил с применением запрещенного вооружения. Так, на один из опорных пунктов украинских войск в районе населенного пункта Новолуганское оккупанты ночью совершили огневой налет с применением минометов 120-го калибра. Потерь среди бойцов ООС нет.