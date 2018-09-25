В сети показали эффектное видео грозного оружия ВСУ, способного быстро уничтожить противника

Ракетное подразделение в считанные минуты поднимается по сигналу тревоги, выдвигается в нужный район и наносит эффективный точечный удар по важнейшим целям противника в тактической и оперативной глубине его войск.

Пресс-центр штаба ООС показал эффектное видео развертывания бойцами ВСУ мощного оружия – ракетного комплекса «Точка-У», – который за считанные минуты может нанести эффективный точечный удар по важнейшим целям противника.

«Верные взятым на себя международным договоренностям, украинские войска отвели в определенные районы подразделения ракетчиков. И в случае угрозы ежесекундно грозное оружие Объединенных сил может поразить коварного врага, на какой бы глубине своих боевых порядков он бы не находился», – говорится в сообщении штаба в Facebook.

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Отмечается, что ради мира на украинской земле это ракетное подразделение в считанные минуты поднимается по сигналу тревоги, выдвигается в нужный район и наносит эффективный точечный удар по важнейшим целям противника в тактической и оперативной глубине его войск.

«Тем самым ракетный комплекс “Точка-У” ставит убедительную точку в факте самого существования противника, скопления его войск и важнейшего вооружения», – подчеркивает штаб.