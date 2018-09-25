В Москве арестовали соратника Захарченко "Ташкента" - соцсети

Подробностей об аресте "экс- министра "ДНР" Александра Тимофеева "Ташкента" пока мало.

В соцсетях на одном из телеграмм-каналов оккупантов появилась информация об аресте "экс-министра "ДНР" Александра Тимофеева по кличке "Ташкент".

Читайте такжеСбежавших из "ДНР" соратников Захарченко не пустили к Путину

По информации пользователей сети, террориста якобы задержали в Москве, однако о причине ареста пока нет данных.

Так, российская пропагандистка Майя Пирогова со ссылкой на слова источников пишет: "Долго выясняли, фейк или не фейк (арест "Ташкента" - Ред.). Несколько знакомых из Москвы подтвердили, что его приняли. За что и где содержат, продолжаем пытаться узнать".

Как сообщалось ранее, Дмитрий Трапезников, после того, как его сместили с поста "и.о.главы ДНР", покинул оккупированный Донецк. "Министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев (по кличке "Ташкент") тоже выехал в Россию.