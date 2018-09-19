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В сети рассказали об успешной воздушной атаке ВСУ на склад боевиков в Горловке

21:43, 19 сентября 2018
Война
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Детали успешной атаки ВСУ пока неизвестны / фото zt-rada.gov.ua

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Об этом сообщает сообщество Nova Gorlivka на своей странице в Facebook.

«Сообщаем об успешной воздушной атаке со стороны ВСУ на склад ГСМ орков на авторемзаводе! "Птичья какашка" поразила вражеский топливозаправщик и тех, кто был рядом! Наше поздравление парням», – говорится в сообщении.

В комментариях уточняется, что событие произошло вчера вечером. При этом о деталях успешной атаки ВСУ информация отсутствует.

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Теги: #ВСУ#Горловка