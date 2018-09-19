В сети рассказали об успешной воздушной атаке ВСУ на склад боевиков в Горловке

По информации из соцсетей, воздушная атака произошла вчера вечером.

Украинские военные совершили воздушную атаку на склад ГСМ боевиков в районе авторемонтного завода в оккупированной Горловке.

Читайте такжеНа Донбассе боевики били с БМП и минометов, двое украинских военных погибло (видео)

Об этом сообщает сообщество Nova Gorlivka на своей странице в Facebook.

«Сообщаем об успешной воздушной атаке со стороны ВСУ на склад ГСМ орков на авторемзаводе! "Птичья какашка" поразила вражеский топливозаправщик и тех, кто был рядом! Наше поздравление парням», – говорится в сообщении.

В комментариях уточняется, что событие произошло вчера вечером. При этом о деталях успешной атаки ВСУ информация отсутствует.