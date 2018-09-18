Военные рассказали о феерическом уничтожении техники обнаглевших боевиков "ЛНР" (видео)

Недавно украинские военные уничтожили зенитную установку боевиков в районе Бахмутской трассы.

На Луганщине напряженная ситуация сохраняется вдоль Бахмутской трассы.

Как сообщает «5 канал», сейчас там боевики обстреливают позиции так называемой полосы обеспечения, пытаясь оттеснить Объединенные силы из доминирующих высот. А украинские бойцы уверенно держат оборону.

"Перед нами село! Мирное село. Там сейчас дед пасет коз, кто-то коров пасет. И в это время кто-то выезжает и бьет из домов. Они думают, что украинская армия будет в ответ бить по детям. Нет! Они этим и пользуются", – объясняет военнослужащий Макс.

Боец рассказывает о ситуации возле Бахмутской трассы. И, словно в подтверждение его слов, в сторону украинских позиций оккупанты открывают огонь.

"Сейчас, вероятнее всего, 7,62 пулемет, ПКМ. Это же бандиты. Они стреляют без предупреждения", – говорит Максим.

Военнослужащий Иван утверждает – бьют очень прицельно.

"Шахтер вряд ли бил бы. Так прицельно подходить не решились бы обычные шахтеры. Скорее разведка. Чья? Российская", – объясняет Иван.

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Армейцы говорят, так обычно начинаются все вражеские провокации. Дальше все зависит от выдержки украинского войска. Чем дольше не отвечают, тем больше враг наращивает калибры.

"Пулеметы 7,62. ПКМ и стрелковое оружие в основном. Начиная с этого. Как наши ребята терпят-терпят, вообще не отвечают, тогда подключают более тяжелое. Бывает с АГСов, ВОГов", – отмечает армеец Юрий.

Ночь на понедельник, 17 сентября, возле Бахмутской трассы тоже прошла беспокойно.

"Провоцировали соседей. Соседи у нас – нервы хорошие. Терпят. Провоцировали соседей справа-слева. Вызвали их на бой, или как сказать. Проверяют нервы. Выдержат или не выдержат", – говорит Юрий.

Активными боевыми действиями враг стремится вернуть утраченные из-под огневого контроля высоты. В начале лета Объединенные силы оборудовали на этом участке фронта так называемую полосу обеспечения, которая предоставила им стратегическое преимущество.

"Отошли от населенного пункта согласно приказу командования, поскольку там проживает мирное население, дети, старики. И подошли близко к врагу. Враг стоит прямо перед нами. Мы пришли на свою землю", – утверждает боец Максим.

Потуги врага нанести урон Вооруженным силам теперь напрасны – на днях армейцы уничтожили вражескую зенитную установку.

"Увидев выезд "Урала" с зенитной установкой, которая пару дней била по нашим позициям, они обнаглели до такой степени, что уже не прячась остановились и начали наводиться на наши позиции", – объясняет Максим.

Получив приказ командования, привели к бою вооружение и ликвидировали противника, добавляет военный.

"Нам нельзя сидеть позади! Нам надо потихоньку забирать свое, но не нарушая Минских соглашений", – отмечает Максим.