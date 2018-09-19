Путин пожаловался Меркель в связи с ликвидацией главаря «ДНР» Захарченко

При этом российский президент согласился с возобновлением деятельности в рамках «нормандского формата».

Президент РФ Владимир Путин пожаловался федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с уничтожением главаря террористической организации «ДНР» Александра Захарченко.

Как сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора глав государств, Путин выразил озабоченность ситуацией, сложившейся в результате убийства Захарченко.

«Вновь акцентирована необходимость полного выполнения минского комплекса мер 2015 года, включая законодательное закрепление Киевом особого статуса региона», - говорится в сообщении.

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При этом в релизе Кремля российская оккупация ОРДЛО названа «внутриукраинским конфликтом».

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее содействие урегулированию внутриукраинского конфликта, в том числе в рамках «нормандского формата», - заявили в Кремле.

Справка УНИАН. О невозможности ведения переговоров в «нормандском формате» после ликвидации Захарченко заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с перераспределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и мешать.