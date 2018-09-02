С начала суток боевики ранили одного украинского военного - Минобороны

Вооруженные провокации состоялись этой ночью возле населенных пунктов Южное, Троицкое, Широкино и Водяное.

С начала текущих суток боевики совершили три обстрела, один украинский военный ранен.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге.

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«По состоянию на сегодняшнее утро, 2 сентября, зафиксировано три прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Оккупант снова применил против наших военных гранатометы и стрелковое оружие», - отметил он.

По словам Мотузяника, вооруженные провокации состоялись этой ночью возле населенных пунктов Южное, Троицкое, Широкино и Водяное.

«С начала текущих суток один украинский воин получил ранение. Он был немедленно доставлен в медицинское учреждение и ему оказана помощь», - добавил пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, за сутки 1 сентября оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, один украинский воин погиб, двое были ранены.