Российское командование проводит масштабную мобилизацию на оккупированном Донбассе - разведка

Так называемые "военные комиссариаты" дополнительно уточняют списки и места пребывания всех категорий военнообязанных граждан на оккупированных территориях.

Российское оккупационное командование повысило уровень готовности к мобилизации на территориях Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных правительству Украины.

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Об этом сообщается на сайте Министерства обороны. "Перевод в усиленный режим работы ответственных за мобилизацию т.н. "республиканских органов власти" вызван провокационными заявлениями псевдоавторитетных российских "военных экспертов", которые на основании надуманной, искаженной и предвзятой информации прогнозируют "активизацию боевых действий подразделениями Объединенных сил в период проведения государственных праздников Украины (День флага, День независимости)", - отмечают в Главном управлении разведки Минобороны.

В связи с этим так называемые "военные комиссариаты" оккупантов дополнительно уточняют списки и места пребывания всех категорий военнообязанных граждан на оккупированных территориях Донбасса.

"На неопределенный срок продлена продолжительность сборов с офицерами-резервистами, которые проводятся на базе соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ", - говорится в сообщении.