За прошедшие сутки боевики 40 раз открывали огонь по позициям ООС, есть раненые

Противник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За прошедшие сутки, 17 августа, боевики российских оккупационных войск 40 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил, в том числе 1 раз из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.

Как сообщили в пресс-службе ООС, в результате боевых действий двое украинских защитников получили легкие ранения.

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Противник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Отмечено также применение миномета калибром 82 мм.

"Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Новолуганского, Луганского, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Новомихайловки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм защитников Чермалыка", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток боевики 4 раза открывали огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Крымское, Лебединское, Павлополь и Широкино.

По данным разведки двое оккупантов уничтожены, один получил ранения.

Как сообщал УНИАН, 16 августа патруль СММ ОБСЕ попал под обстрел на Донбассе.