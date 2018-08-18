На Донетчине задержали юношу, который будучи школьником присоединился к рядам боевиков (видео)

В 2014 году вооруженный автоматом старшеклассник нес службу на блокпосту и патрулировал улицы города Часов Яр.

На Донетчине задержали гражданина Украины, который в 15 лет присоединился в ряды контролируемых Россией боевиков и патрулировал улицы города Часов Яр с автоматом.

Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"В августе 2018 года сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил во взаимодействии с работниками Бахмутского отдела Национальной полиции Украины в числе других разоблачили и задержали участника незаконного вооруженного формирования «ДНР», которому на момент совершения преступления было всего 15 лет", - говорится в сообщении.

В частности, силовики установили, что юноша с Донбасса в 2014 году, под влиянием пророссийской пропаганды и обещаний получения материальной выгоды, добровольно присоединился к боевикам «ДНР».

"Вооруженный автоматом старшеклассник нес службу на блокпосту и патрулировал улицы города Часов Яр. Выявленных патриотически настроенных граждан, как «нарушителей комендантского часа», введенного боевиками, они доставляли в местный штаб «ДНР»", - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что "с началом освобождения украинскими войсками городов от членов пророссийских бандформирований несовершеннолетний юноша срочно покинул ряды боевиков и решил на некоторое время покинуть город".

В отношении указанного гражданина Украины открыто уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

Как сообщал УНИАН, в августе 2016 года на открытых дебатах Совета безопасности ООН украинские дипломаты заявили, что боевики «ДНР» учат детей обращению с оружием и сбору разведданных.