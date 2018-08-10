Сегодня оккупанты стреляли в основном из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - штаб ООС

Сегодня оккупанты 10 раз нарушали перемирие, добавили в штабе.

Сегодня один военный Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение на Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил.

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 18:00 10 августа.

"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - отмечается в сообщении.

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В частности, российские оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских сил в районах населенных пунктов Луганское, Железное, Богдановка, Водяное, Лебединское и Широкино. Также враг обстрелял защитников Лебединского из миномета калибром 120 мм.

"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - добавили в штабе.