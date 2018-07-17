СММ ОБСЕ трагедию МН17 назвала "суровым напоминанием" уязвимости гражданских в вооруженных конфликтах

В СММ ОБСЕ выразили глубочайшие соболезнования близким погибших пассажиров малайзийского самолета.

Руководитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан подчеркивает, что трагедия малайзийского «Боинга» рейса MH17, сбитого в небе над Донецкой областью, напоминает, что невиновное гражданское население больше всех страдает от вооруженных конфликтов.

Об этом говорится в сообщении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в социальной сети Facebook.

В частности, отмечается, что сегодня четвертая годовщина катастрофы самолета рейса MH17 на востоке Украины.

В этой связи сказано, что СММ ОБСЕ помнит и скорбит по жертвам этой трагедии, которая унесла жизни 298 человек в июле 2014 года.

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"В этот день я выражаю глубочайшие соболезнования и почтение семьям и друзьям жертв этой катастрофы", - подчеркнул Апакан.

"Эта трагедия служит суровым напоминанием, что невиновные гражданские лица являются наиболее уязвимыми в вооруженных конфликтах во всем мире", - добавил он.

Также сказано, что СММ продолжает работать в рамках своего мандата для содействия уменьшению напряжения и укреплению мира, стабильности и безопасности в Украине.

Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за катастрофу рейса MH17.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.

МИД по поручению президента Петра Порошенко начало консультации с Нидерландами и Австралией для присоединения к преследованию России за эту трагедию.