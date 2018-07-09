"Дорога в светлое будущее заросла!": журналист показал фото из оккупированной Макеевки

В сети показали, к чему привел "русский мир" в Макеевке.

В сети показали, как сейчас выглядит ж/д в оккупированной Макеевке Донецкой области.

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Фото выложил в своем Twitter журналист и блогер из Донецка Денис Казанский. Как можно увидеть на снимке, дорога полностью заросла травой.

"Так ничем от Абхазии не отличается. Что удивительного?", "Дорога в светлое будущее заросла!", - пишут в комментариях.

Ранее в сети показали фото из оккупированного террористами Первомайска Луганской области.