На Донбассе нацгвардейцы поймали трех боевиков

В этот же день на блокпосту рядом с селом Благодатное был задержан еще один человек, имеющий связи с НВФ.

Бойцы Национальной гвардии Украины на мобильном блокпосту в районе населенного пункта Новгородское задержали двух граждан, 1990 и в 1986 годов рождения, которые идентифицированы как боевики незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины на странице в Facebook.

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Согласно информации, при проверке этих двух человек был сделан запрос через базу данных «Миротворец». В результате выяснилось, что по базе данных мужчины проходят как боевики НВФ.

В тот же день на блокпосту, расположенном на выезде из с. Благодатное Донецкой области, военным нарядом был остановлен автомобиль Ford Escape. В результате проверки личности водителя установлено, что им является гражданин, 1979 года рождения, который проживает в г. Попасная Луганской области и имеет связи с незаконными вооруженными формированиями самопровозглашенной "ЛНР".

Как сообщалось, 2 июля сотрудники Национальной гвардии Украины задержали прокурора "ДНР" на выезде из Мариуполя.