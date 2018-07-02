Нацгвардия задержала "прокурора "ДНР" на выезде из Мариуполя

Мужчина работал в так называемой прокуратуре "ДНР".

Сотрудники Национальной гвардии Украины задержали "прокурора" "ДНР" на выезде из Мариуполя.

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Об этом пресс-служба МВД сообщила на странице в Facebook. "Гражданин 1986 года рождения, уроженец города Мариуполь, который сейчас проживает в г. Севастополь, работал в прокуратуре так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в оккупированном Донецке арестовали "министра транспорта" террористической организации "ДНР" Игоря Андриенко.