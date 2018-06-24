Украинские разведчики задержали на линии разграничения двух вражеских шпионов с криминальным прошлым

После установления личных данных задержанных оказалось, что они имели проблемы с законом, а один из них и сейчас находится в розыске на территории Украины.

На линии разграничения украинские разведчики задержали двух мужчин, которые собирали разведывательные данные о Вооруженных силах Украины.

Об этом Оперативное командование «Север» Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook.

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«В зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Север" мобильной разведывательной группой, которая осуществляла наблюдение за одним из участков линии соприкосновения, были обнаружены и задержаны двое неизвестных человек. После установления их личных данных оказалось, что задержанные имели проблемы с законом, а один из них и в настоящее время находится в розыске на территории Украины. Во время осмотра личных вещей получены неопровержимые доказательства, что задержанные собирают разведывательные сведения о военных Вооруженных сил Украины на пользу российско-оккупационных войск», - сказано в сообщении.

В настоящее время проверяется причастность задержанных на предмет совершения ими других преступлений. Задержанные переданы правоохранительным органам.

Как сообщал УНИАН, боевики целенаправленно сжигают населенные пункты, которые не могут удержать.