Запрещенное оружие: в сети показали арсенал, с которым на Донбассе воюют оккупанты (фото)
18:14, 24 июня 2018Война
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Украинские защитники обнаружили на передовой противопехотные мины ПМН-2.
В сети показали арсенал, с которым на Донбассе воюют оккупанты / фото facebook.com/serg.marco
В сети опубликовали фото запрещенного международными договорами оружия, с которым на Донбассе воюют российские оккупанты.
Снимки на своей странице в Facebook опубликовал украинский активист Серж Марко.
По его информации, украинские защитники обнаружили на передовой противопехотные мины ПМН-2, которых нет в Украине. Также эти мины запрещены Женевским протоколом.
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Мужчина рассказывает, что солдаты ВСУ выкапывают эти мины и устанавливают их возле позиций боевиков.
Ранее УНИАН сообщал, что боевики оккупационной администрации Российской Федерации вопреки Минским договоренностям продолжают сосредотачивать тяжелую технику и вооружение вне мест хранения, нарушая расстоянии отвода.
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