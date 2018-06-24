Запрещенное оружие: в сети показали арсенал, с которым на Донбассе воюют оккупанты (фото)

Украинские защитники обнаружили на передовой противопехотные мины ПМН-2.

В сети опубликовали фото запрещенного международными договорами оружия, с которым на Донбассе воюют российские оккупанты.

Снимки на своей странице в Facebook опубликовал украинский активист Серж Марко.

По его информации, украинские защитники обнаружили на передовой противопехотные мины ПМН-2, которых нет в Украине. Также эти мины запрещены Женевским протоколом.

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Мужчина рассказывает, что солдаты ВСУ выкапывают эти мины и устанавливают их возле позиций боевиков.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики оккупационной администрации Российской Федерации вопреки Минским договоренностям продолжают сосредотачивать тяжелую технику и вооружение вне мест хранения, нарушая расстоянии отвода.