Боевики из гранатометов обстреляли позиции украинских военных возле Зайцево

В районе населенного пункта Новотошковское оккупанты в очередной раз применили артиллерию калибра 122 мм.

В течение текущих суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, в одном случае использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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Об этом сообщается в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 18:00 22 июня.

Так, на Луганском направлении по позициям в районе населенного пункта Новотошковское оккупанты в очередной раз применили артиллерию калибра 122 мм и гранатометы, а по защитникам Троицкого - стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. Адекватный ответ украинских военных заставил противника прекратить провокацию.

В Донецкой области против защитников населенного пункта Зайцево боевики использовали гранатометы и стрелковое оружие.

На Мариупольском направлении враг проявлял незначительную активность: из стрелкового оружия вел огонь по позициям украинских бойцов неподалёку от Каменки, Лебединского и Гнутово.