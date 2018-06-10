Сегодня боевики семь раз нарушили перемирие на Донбассе - штаб ООС
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала воскресенья по состоянию на 18:00 боевики семь раз нарушили перемирие.
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Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.
"В течение текущих суток, 10 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Противник 7 раз нарушал режим прекращения огня. Свою активность боевики проявляли преимущественно на донецком направлении", – говорится в сводке.
Как отмечается, стрелковое оружие и гранатометы применялись по украинским защитникам в районах населенных пунктов Орехово (Луганская область), Зайцево, Марьинке, Верхнеторецком (на донецком направлении), а также Лебединское и Водяное неподалеку Мариуполя.
"За текущие сутки потерь наших войск нет. Потери противника уточняются", – отметили в штабе ООС.