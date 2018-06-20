США обратились к России: прекратите притеснять миссию ОБСЕ на Донбассе

В Госдепартаменте заявили, что Россия должна поддерживать усилия СММ ОБСЕ, а не ограничивать их.

В Соединенных Штатах Америки призвали Российскую Федерацию прекратить осуществлять притеснения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науэрт в микроблоге Twitter.

«Приспешники России снова безответственно обострили ситуацию, осуществив обстрел ракетами класса «земля-воздух» беспилотных летательных аппаратов гражданской миссии ОБСЕ 9 и 15 июня. Прекратите притеснять Специальную мониторинговую миссию. Россия должна поддерживать СММ и её усилия по обеспечению мира», - заявила Науэрт.

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В оперативном отчете СММ за 15 июня отмечалось, что в направлении беспилотных летательных аппаратов миссии дальнего радиуса действия стреляли и запускали ракеты зенитно-ракетного комплекса.

«15 июня в 5:06 беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия, который пролетал над населенным пунктом Бетманово (бывший Красный Партизан, неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Донецка), зафиксировал конденсационный след от ракеты, баллистическая траектория полета которой проходила существенно ниже высоты, на которой пролетал БПЛА, с северо-востока», - говорилось в отчете.

«Сразу же после этого беспилотник обнаружил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК; 9K33 «Оса»), размещенный с нарушением линий отвода на расстоянии около 2 км северо-западнее населенного пункта Пантелеймоновка (неподконтрольный правительству, 26 км северо-восточнее Донецка) и примерно в 4 км северо-восточнее района полета БПЛА», - подчеркивали в СММ.

«Вместе с тем было зафиксировано, как из ЗРК в направлении беспилотника была выпущена вторая ракета, баллистическая траектория полета которой также проходила существенно ниже высоты, на которой пролетал БПЛА. Спустя около трех минут беспилотник зафиксировал, вероятно, зенитную установку (ОУ-23, 23 мм), размещенную возле ЗРК, из которой было также осуществлено несколько выстрелов в направлении БПЛА. По оценке СММ, огонь велся по БПЛА, который вернули на базу невредимым», - заявляли наблюдатели.