Военный ВС РФ под Мариуполем "засветил" комплекс радиоэлектронных средств разведки (фото)

Российский военнослужащий показал на фотографии комплекс радиоэлектронных средств разведки.

Командование Объединенных сил показало новые доказательства пребывания на Донбассе российский войск.

Штаб ООС разместил на своей странице в Facebook фотографию одного из военных ВС РФ, которая была сделана 13.06.2018 года на территории Новоазовской ветроэлектростанции на одном из ветрогенераторов. «...подтверждением этого являются ориентиры: №1 – ветрогенератор; №2 – ветрогенератор; №3 – изгиб полезащитной лесополосы; №4 – изгиб полезащитной лесополосы», – отмечают в штабе.

Сообщается, что на данной фотографии изображен комплекс радиоэлектронных средств разведки (две антенны кругового типа советского производства, две солнечные батареи). «Предположительно комплекс используется для прослушивания, и радиопеленгации радиостанций работающих в кратковолновом диапазоне частот от 3 до 30 МГц. Также возле антенны находится человек в военной форме российского образца. Возможно допустить, что это представитель одного из подразделений оперативно-боевого обеспечения или военный советник – инструктор Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении.

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Автор фотографии скорее всего не является местным, о чем указывает его возраст (большинство представителей местных «воинов» более преклонного возраста) и его действия – представителей местных «воинов» жестко контролируют за фотографии, которые демаскируют позиции и военную технику, и не допускают к технике РЭБ. «Но ведь это лицо на фотокарточке находится возле секретной радиоэлектронной техники и свободно делает фотографии, демаскиркуя и место расположения средства РЭБ», – добавили в штабе.