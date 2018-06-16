На Донбассе бои с обострением на некоторых направлениях шли вдоль всей линии соприкосновения

Подразделения Объединенных сил огнем из стрелкового оружия ответили противнику и подавили его огневые точки.

За прошедшие сутки боевики 36 раз нарушали режим прекращения огня, из них 9 раз применяли тяжелое вооружение - потерь среди украинских военных нет. Кроме этого оккупанты в очередной раз сорвали разведение войск в районе Станицы Луганской, открыв огонь из стрелкового оружия.

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Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции объединенных сил (ООС). "В течение минувших суток ситуация в районе проведения ООС оставалась контролируемой. Боевые действия, с обострением на отдельных направлениях, продолжались вдоль всей линии соприкосновения. На Луганском направлении интенсивность боев по сравнению с предыдущими сутками значительно уменьшилась. В районе н.п. Новотошковское враг прекратил попытки овладения позициями наших войск", - говорится в сводке.

"На Дебальцевском направлении в районе н.п. Троицкое, Луганское, Светлодарск подразделения Объединенных сил сосредоточенным огнем из стрелкового оружия ответили противнику и подавили его огневые точки. На Донецком направлении враг безуспешно проявлял активность в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка. Наши защитники адекватным ответным огнем не позволили противнику перейти к более активным действиям", - отметили в пресс-центре.

"Частичное обострение ситуация приобретала на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Лебединское. Защитники Мариуполя надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение", - подчеркнули в командовании ООС.

Во время боевых действий за прошлые и текущие сутки потерь среди украинских военных нет.

По данным разведки, один боевик уничтожен и один ранен.