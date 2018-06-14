Миллионы на войне: журналисты рассказали о коррупционных схемах в оборонном секторе Украины

Самым распространенным способом воровства госденег в оборонном секторе является приобретение товаров и услуг через посредников.

Одной из самых главных проблем в украинском оборонном секторе, по мнению экспертов, является работа с сомнительными посредниками, которые продают Украине технику, товары и услуги по завышенным ценам.

Об этом пишут журналисты издания "Новое время".

Недавно НАБУ отчиталось о выявлении коррупционных схем в оборонном комплексе, сумма которых превысила 1 млрд грн. Теперь детективы расследуют 22 уголовных производства, касающихся Укроборонпрома. Самым распространенным способом воровства госденег, по данным бюро, оказалось приобретение товаров и услуг через посредников.

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“Закупки через посредников — во-первых, неэффективны из-за потери рабочего времени и возрастания цены, а во-вторых, растут коррупционные риски из-за непрозрачности деятельности этих посредников”,— говорит Елена Трегуб, глава Независимого антикоррупционного комитета по делам обороны (НАКО).

При этом обнаружить махинации сложно: в Украине сфера оборонных закупок невероятно засекречена.

В материале "Нового времени" указывается, что согласно инвойсам — документам, поданным перевозчиком при пересечении границы на украинскую таможню, Минобороны платит за БМП-1 кипрской PetraLink по $ 176,7 тыс. за единицу. Такая же их цена указана в сертификате Госслужбы экспортного контроля. При этом PetraLink не производит БМП-1, а закупает их у чешской компании Real Trade. Та является дочерним предприятием чешской Excalibur Army, принадлежащей бизнесмену Ярославу Стрнаду. Этот предприниматель, по данным международной организации журналистов-расследователей OCCRP, спонсировал президентскую компанию пророссийского президента Чехии Милоша Земана.

Киприоты закупают у чехов технику по $ 154 тыс. за единицу. Эта сумма подтверждена двумя источниками: инвойсами (цена обозначена в евро) и контрактом между Real Trade и PetraLink, который также есть у НВ (там указан эквивалент $ 154 тыс. в чешских кронах). То есть за каждую БМП министерство переплачивает $ 22,7 тыс. При этом киприоты ничего дополнительного с техникой не делают. А поскольку контракт подразумевает поставку 30-ти машин, то суммарная “дельта”, заработанная PetraLink, составляет $ 681 тыс.

При этом в Украине, как выяснил НВ, есть частная компания Техимпекс, которая закупает у Wtorplast аналогичные БМП-значительно дешевле и продает их затем в арабские страны.

Полный текст статьи читайте в журнале "Новое время".

Напомним, ранее в "Укроборонпроме" заявили, что статья, которая указывает на злоупотребления в процессе закупок украинской стороной боевых машин БМП-1 в польской компании "Wtorplast", содержит искаженные факты, а ряд ее утверждений не соответствуют действительности.