Экс-главарь "ДНР" рассказал о ситуации в Донецке и высказался о перевороте в "ЛНР"

Террорист Губарев раскритиковал поведение "управленцев" "ДНР".

Павел Губарев, один из бывших главарей террористов, рассказал о разрухе в так называемой "ДНР".

Скрин статьи экс-главаря опубликовал в Twitter блогер под ником Necro Mancer. "Экономическая ситуация и уровень жизни в "ДНР" крайне неудовлетворительны. Но если многие социально-экономические проблемы можно объяснить состоянием войны, то вызывающее поведение многих донецких "управленцев" объяснить ничем нельзя (кроме специфических свойств их личности)", - говорится в нем.

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Также террорист Губарев уверен, что "переворот" в "ЛНР" был организован политическими силами извне, а не элитами в Луганске.

"При разговорах о возможной смене власти в "ДНР" обычно вспоминают наших уважаемых соседей. То, что произошло в "ЛНР" в конце прошлого года, называют государственным переворотом. В принципе, так оно и есть. С поправкой на то, что этот переворот был осуществлен не самостоятельными политическими элитами в Луганске, а с помощью внешнего источника силы и легитимности", - заявил экс-главарь боевиков.