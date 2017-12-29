Журналист оценил вероятность кровавого переворота в "ДНР"

"Госпереворот", тем более, кровавый, возможен в "ДНР" только в том случае, если таковым будет сценарий Москвы. Об этом заявил журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

Так он прокомментировал слова экс-главаря "ДНР" Александра Ходаковского о том, что, в отличие от переворота в "ЛНР", "у нас ("ДНР", - Ред.) все может вылиться в гораздо большее количество крови", передает "Обозреватель".

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"Никаких переворотов там не может быть", - заверил журналист.

Как убежден Бутусов, главная причина состоит в том, что "республика" управляется российской военной администрацией.

По его мнению, военный переворот в "ДНР" возможен только в том случае, если Москве понадобится именно такое развитие событий.

"Этого (моря крови, - Ред.) не может быть, пока там российская военная администрация", - подчеркнул журналист.

Ранее Бутусов заявлял, что "ЛНР" и "ДНР" прекратят свое существование, как только поступит приказ из Кремля о выводе российских офицеров из их систем управления.