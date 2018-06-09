С полуночи оккупанты уже 6 раз прицельно обстреляли позиции украинских военных – Минобороны

На Луганском направлении зафиксировано пять обстрелов, на Донецком - один. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

С полуночи российско-оккупационные войска уже 6 раз прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

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Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута сообщил на ежедневном брифинге о ситуации на линии соприкосновения.

«Что касается текущей ситуации сегодня, 9 июня, в районе отпора вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях: с полуночи в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть обстрелов наших опорных пунктов», - сказал он.

По словам Прауты, на Луганском направлении зафиксировано пять обстрелов из минометов калибра 120 мм, еще один - на Донецком направлении.

Он уточнил, что украинские военные открывали огонь четыре раза, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 38 раз нарушали режим прекращения огня, во время боевых действий шестеро украинских военнослужащих были ранены.