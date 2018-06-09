Боевики пытались выбить с позиций украинских военных на Луганщине и понесли значительные потери - ООС

боевики нарушали режим тишины 38 раз, девять из них – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

За сутки 8 июня на Донбассе Объединенные силы ликвидировали троих террористов. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что боевики нарушали режим тишины 38 раз, девять из них – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Под Крымским и Новотошковским Луганской области велись интесивные боевые действия.

"Применяя стрелковое оружие и гранатометы, оккупанты под прикрытием 120 мм и 82 мм минометов пытались вытеснить наши подразделения со своих огневых позиций и улучшить свое тактическое положение. Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, все попытки противника продвинуться в глубину нашей обороны оставались нереализованными", – говорится в сообщении.

При этом трое украинских военных были ранены в бою под Крымским Луганской области, один – под Широкино Донецкой области и еще двое на других направлениях, добавили в штабе.

По данным разведки, в течение 8 июня трое оккупантов уничтожены и 16 получили ранения.