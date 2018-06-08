Стало известно о состоянии "комбата" "Спарты" после кровавого ДТП в Донецке
21:55, 08 июня 2018Война
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Состояние спровоцировавшего аварию террориста "Вохи" стабильно тяжелое.
"Воха" попал в аварию / Сайт боевиков
Состояние одного из главарей боевиков, преемника "Моторолы", "комбата" "Спарты" Владимира Жоги "Вохи", устроившего смертельную аварию в центре оккупированного Донецка, остается стабильно тяжелым.
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Об этом сообщил лечащий врач боевика, передают "Ведомости Донбасса".
"Состояние "Вохи" стабильно тяжелое, мы замечаем незначительное, но улучшение… Прогнозы на сегодняшний день ставить еще рано", — сообщил медик
Как сообщали СМИ, что главарь боевиков бригады "Спарта" Владимир Жога выехал на мотоцикле на встречную полосу и совершил столкновение с пассажирским микроавтобусом. В результате аварии девушка-пассажир террориста погибла на месте.
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