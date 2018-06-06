В "ЛНР" придумали новый праздник - день русского языка (документ)

13:50, 06 июня 2018
Война
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6 июня террористы будут отмечать день русского языка / Сайт боевиков

Об этом свидетельствует "указ" главаря террористической "ЛНР" Леонида Пасечника. "Документ" вступает в силу на территории псевдореспублики со дня его подписания.

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Как говорится в "указе", цель данного праздника - "сохранение многолетних исторических традиций, а также поддержание и развитие русского языка как общенационального достояния всех народов на постсоветском пространстве, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации".

Ранее СМИ узнали, кто сменит Суркова на посту кремлевского куратора "ДНР" и "ЛНР". Наиболее вероятным кандидатом на его место называют нынешнего полпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

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Теги: #ЛНР#праздник#русский язык